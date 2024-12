La vicenda Commissariato: "La richiesta è di Benini"

Commissariato sì, commissariato no. E’ guerra aperta tra maggioranza e opposizione. "Il sindaco Buoncristiani – dice l’opposizione – ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui affermava che ‘del Commissariato ne era stato parlato nel corso della precedente consiliatura con i vecchi consiglieri di centrodestra. Ad oggi reperire un immobile e ristrutturarlo, senza disporre del personale necessario per coprire i turni, gli uffici e le volanti all’esterno non porterebbe risultati alla città’. A lui faceva eco l’assessore alla sicurezza Poggetti che ribadiva che ‘tenendo conto che Carabinieri e Polizia sono entrambe forze di Polizia a competenza generale, ritengo che l’istituzione di un Commissariato ad oggi laddove esiste già una compagnia dei Carabinieri vada a contrastare con questi principi’. Insomma la maggioranza, per bocca dei suoi massimi esponenti sembrava aver deciso di buttare alle ortiche il lavoro dell’Amministrazione Benini, che aveva avviato l’iter per l’apertura del commissariato già nel 2018". Poi l’opposizione prosegue. "Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia ha fatto sapere, partecipando ad un convegno sulla sicurezza, che Follonica ha bisogno di un commissariato. Viene da chiedersi se Buoncristiani e Poggetti siano stati coinvolti". "Ringraziamo l’onorevole Rossi – aggiungono le consigliere e i consiglieri di opposizione – per aver probabilmente fatto rivedere la propria posizione al sindaco Buoncristiani. Bene ha fatto, però Marco Simiani, a ricordare a Rossi che se oggi siamo veramente ad un passo dall’apertura del Commissariato è grazie alla determinazione e al lavoro di Andrea Benini e delle sue giunte e dei gruppi consiliari che lo hanno sostenuto". Poi la minoranza chiude. "Continuiamo a pensare che il Commissariato di Polizia a Follonica, debba essere sostenuto trasversalmente da tutte le forze politiche".