La tombola (vera) diventa spettacolo

"Nummere. Scostumatissima tombola". La smorfia napoletana sarà protagonista dello spettacolo di oggi nel teatro Fonderia, a Follonica (inizio alle 21.15), quando Gino Curcione (nella foto), trasformato in una da procace popolana partenopea, porterà in scena la sua tombola. Curcione intesse intorno ai numeri estratti, che il pubblico dovrà segnare sulla cartella che riceverà insieme al biglietto di ingresso, un’inesauribile fantasmagoria di invenzione e trovate, dando vita a un vero happening linguistico che parte dalla neutra astrattezza dei numeri per tradursi nel più palpitante vissuto dei vicoli: spettacolarizzazione di vita vera e ripetuta che creerà all’interno del Teatro un’atmosfera vicina a quella dei Quartieri Spagnoli napoletani, con la magia che a Natale sanno regalare. Gli spettatori, vincitori di ambi, terne, cinquine e così via, sono convocati sul palcoscenico e sottoposti a una serie di provocazioni, sberleffi affettuosi, simpatia, travolti dall’esuberanza allegra e malinconica dell’attore napoletano. In palio, per i partecipanti, i premi a cura della Proloco di Follonica.

I biglietti possono essere acquistati sul sito https://www.marte.18tickets.it/, all’ufficio turistico Iat Follonica (via Roma 49) oppure oggi alla biglietteria del Teatro Fonderia . Con il costo del biglietto (7 euro), gli spettatori riceveranno anche la cartella per la tombola.