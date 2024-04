La stagione del Palio si apre col varo dei guzzi

Guzzi in acqua, si apre ufficialmente il periodo paliesco a Porto Santo Stefano. Domenica sono stati varati i quattro battelli Libeccio, Maestrale, Grecale e Scirocco, che saranno protagonisti nei prossimi quattro mesi in tutte le attività che riguardano il Palio Marinaro dell’Argentario e i suoi eventi collaterali. Il primo di questi è in programma per domenica 28 aprile e riguarda la Festa di Primavera, rassegna ormai tradizionale in cui a sfidarsi nello Stadio di Turchese sono gli equipaggi composti dalle donne. Grande spettacolo assicurato a oltre 100 giorni dall’evento clou di Ferragosto, che vede il Valle come campione in carica della kermesse più importante dell’anno. A primeggiare nella Festa di Primavera invece, lo scorso anno, era stato l’equipaggio femminile della Croce. Il varo dei guzzi ha fatto anche da cornice per il classico brindisi con tutti gli equipaggi presenti, mentre la Festa di Primavera, che sarà presentata dalla voce del Palio Paolo Mastracca, si aprirà domenica 28 alle 11 con gli stand dei rioni, mentre alle 17,30 ci sarà la sfilata in rosa. Alle 18,30 l’esibizione remiera femminile, seguita dalle premiazioni alle 19. I battelli, i sono stati consegnati ai rioni.