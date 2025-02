La politica alla ricerca del "Centro". Berardi, Ferrara e Gabbrielli su "Tv9"

La rubrica di stasera su Tv9, in diretta dalle 21.25, affronta con Giancarlo Capecchi un tema di grande attualità: la voglia e la necessità politica del "Centro", sia per la destra che per la sinistra, per raggiungere la maggioranza che consenta di governare il Paese ma anche le amministrazioni locali.

Per Prodi, Del Rio,Ruffini e altri è un obbligo creare un centro forte per sostenere il Pd e i suoi alleati. Anche Renzi ci pensa da sempre. E Forza Italia, partito in crescita nella coalizione di destra? Stasera in trasmissione ne parleranno con Giancarlo Capecchi l’ex senatore Roberto Berardi (nella foto), Gianluigi Ferrara e Amedeo Gabbrielli.