La Nazione e Speed si trasferiscono a Grosseto, nuova sede in via Oberdan 28

La redazione di Grosseto de La Nazione e la Speed (la concessionaria per la pubblicità sul quotidiano e sulle pagine on line) da ieri hanno una nuova sede: da via Rattazzi si sono trasferite in via Oberdan 28, al secondo piano del Palazzo Bianchi, sopra l’agenzia di banca Mediolanum.

Resta invariato invece il numero di telefono (0564 422111), così come non cambia – ovviamente – l’indirizzo di posta elettronica che resta [email protected]

La nuova sede risponde al meglio sia alle esigenze redazionali dei giornalisti che a quelle degli agenti Speed per il settore pubblicitario e per la consulenza che possono offire ai clienti inserzionisti.