La Giornata Ebraica a Pitigliano: Bellezza e Cultura Ebraica

Tutto è pronto nella Piccola Gerusalemme, di Pitigliano, per ospitare la XXIV edizione della Giornata Europea della Cultura ebraica che quest’anno ha per tema "La Bellezza". Questi sono gli appuntamenti che l’associazione Piccola Gerusalemme, guidata dalla signora Elena Servi, haorganizzato per oggi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Alle 10 visita guidata al cimitero ebraico, con partenza da piazza Petruccioli, (su prenotazione). Dalle 11 alle 14.30 visita guidata alla Sinagoga, museo ebraico e al quartiere ebraico di Pitigliano (forno delle azzime, macello e cantina kasher). Alle 16.15 proiezione del docufilm "Eva Fischer", presentato da Alan David Bauman ed Elena Servi. Alle 17:30 concerto di musica ebraica nella piazza della Sinagoga a cura del Progetto Davka di Maurizio Di Verdi. In questa importante giornata ebraica, verranno ricordate due figure molto importanti: Samuele Colombo, ebreo pitiglianese che ha rivestito importanti incarichi nella comunità ebraica di Livorno. E appunto Eva Fischer, artista ebrea dalla storia affascinante.

Giancarlo Carletti