"La Casa di Elena" cerca il gestore. Pubblicato il bando di gara

"La Casa di Elena" di Montelaterone cerca un gestore e il Comune di Arcidosso ha pubblicato il bando di gara per assegnare l’immobile a un’associazione. La domanda dovrà essere presentata entro le 12 del 25 giugno e sul sito del Comune amiatino è presente tutta la documentazione da scaricare, compilare e consegnare.

E’ necessario "individuare il progetto che, sulla base di quanto espresso nell’atto di donazione – si spiega –, massimizzi il maggior ritorno per la collettività, privilegiando le attività sociali, assistenziali, culturali, ricreative, spirituali con lo scopo di voler promuovere l’eliminazione di situazione di emarginazione, maltrattamento e povertà estreme. La proposta progettuale dovrà contenere un piano di utilizzo dell’immobile con l’indicazione delle attività e iniziative sociali e culturali con specifiche finalità da svolgere".

La durata del contratto è di 10 anni e possono presentare domanda di partecipazione al bando le associazioni senza scopo di lucro iscritte al Runts e all’albo delle Associazioni del Comune di Arcidosso e che operano nei seguenti settori: culturali, sociali, spirituali. Sono a carico del comodatario il pagamento delle utenze e il pagamento delle spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e conseguenti all’utilizzo dell’immobile con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge gravano sul proprietario. L’amministrazione comunale, infine, "potrà effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento".

La casa di Elena è frutto di una donazione, avvenuta nel 2021, a favore del Comune di Arcidosso. A donare la struttura con relativo terreno la famiglia Santini, che in memoria della signora Elena ha deciso di compiere questo gesto a favore della comunità a cui era molto legata.

N.C.