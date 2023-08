La "Carmen" a Massa Marittima: Inizio col botto per Lirica in Piazza

Oggi alle 21.15 la "Carmen" apre a Massa la 36° edizione di "Lirica in Piazza". Seguiranno domani "Rigoletto" e sabato "Il Barbiere di Siviglia". Sono ancora disponibili i biglietti su Boxoffice Toscana e Ticketone. Ogni sera un cast di assoluto livello si esibirà sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, incantando il pubblico nella magica atmosfera che si crea in piazza Giuseppe Garibaldi dall’incontro con l’opera lirica. Ad accompagnare i cantanti saranno gli oltre 50 musicisti dell’Orchestra Internazionale della Campania e il coro "Giuseppe Verdi" di Roma, una formazione lirica creata nel 2004 dal maestro Marco Tartaglia, protagonista nel 2022 del tour 12 note con Claudio Baglioni. A Massa Marittima il coro sarà diretto dal maestro Anna Elena Masini. La 36° edizione è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. "Assistere all’opera lirica all’aperto, davanti alla maestosa cattedrale di San Cerbone, in una delle più belle piazze medievali della Toscana, è un’esperienza unica e sempre molto emozionante, – commenta il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – che merita di essere vissuta non solo dagli appassionati del genere ma anche dai neofiti che vogliono avvicinarsi all’opera. Siamo felici di accogliere il nostro pubblico di affezionati, con l’auspicio di incuriosire quanti vorranno venirci a trovare anche per la prima volta. Siamo alla 36° edizione, un traguardo importante; quest’anno il Festival si rinnova con la produzione di Musicainsieme e Bucaneve, la proposta è interessante, si tratta di 3 opere conosciute e attese. Sono sicuro che sarà un’edizione ricca di soddisfazioni". La regia della Carmen è curata da Giovanna Nocetti, un’artista di grande temperamento cantante, musicista, personaggio televisivo, direttrice d’orchestra e produttrice discografica.