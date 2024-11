Kermesse. C’è il Quartetto. Lyskamm

"La voce di ogni strumento" debutta con il concerto del Quartetto Lyskamm. Si terrà domenica al Circolo ufficiali del 4° Stormo a Marina di Grosseto il primo evento della manifestazione organizzata da Agimus, con la direzione artistica di Gloria Mazzi. Il festival versione 2024/2025 debutterà alle 17,30 con il concerto del Quartetto Lyskamm, che eseguirà l’Opera 76 n.3 in Do maggiore di Haydn e l’Opera 44 n.3 in Mi bemolle maggiore di Mendelssohn. È la quattordicesima edizione della manifestazione organizzata da Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, sempre all’insegna della solidarietà: il primo concerto stagionale – come i successivi – sarà dedicato a una delle associazioni partner, in questo caso Onfa, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente che provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare. L’associazione avrà la possibilità di presentare la propria attività e di raccogliere fondi. I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma www.vivaticket.com (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto (in questo caso è necessario comunicare il proprio nominativo per accedere in caserma, scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio al numero 339 7960148). Grazie alla partnership con Conad, inoltre, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. Il Quartetto Lyskamm è stato fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano ed è composto da Cecilia Ziano (violino), Clara Franziska Schötensack (violino), Francesca Piccioni (viola) e Giorgio Casati (violoncello). Il festival ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria 3°, Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza Spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto.