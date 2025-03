Invito prestigioso. Mantica, cose dell’altro mondo

La Compagnia Mantica parteciperà all’"International Parade of Macao" che si terrà da oggi a domenica nell’affascinante metropoli cinese. L’invito a prendere parte a uno degli eventi di arti performative più prestigiosi del continente asiatico rappresenta un importante riconoscimento del valore artistico e culturale della compagnia.

Durante l’"International Parade of Macao", la Compagnia Mantica presenterà una delle sue performance di punta, ovvero la "Parata delle Nuvole". Uno spettacolo itinerante, poetico e visionario che fonde discipline circensi e teatro di strada in un connubio unico.

Protagonisti dello show saranno artisti di diverse discipline, sia su trampoli che a terra, che indosseranno costumi originali interamente realizzati a mano da Ilaria Signori e che condurranno il pubblico in un viaggio onirico, fatto di meraviglia e stupore, dal gusto vintage.

"Siamo entusiasti di portare la nostra ‘Parata delle Nuvole’ a Macao – dichiara Claudio Masia, direttore artistico della Compagnia Mantica insieme a Ilaria Signori –. Crediamo che questa sia un’occasione imperdibile per mostrare la ricchezza dell’arte performativa italiana e di Grosseto su un palcoscenico internazionale così significativo, favorendo uno scambio culturale che arricchirà sia noi che il pubblico locale".

L’"International Parade of Macao" è un evento di primo piano nel panorama delle arti di strada e dello spettacolo dal vivo, richiamando artisti e compagnie di fama mondiale.

Per la Compagnia Mantica, questa partecipazione rappresenta non solo un traguardo di rilievo ma anche un’opportunità per aprire nuove collaborazioni con partner internazionali.

Mantica, fondata nel 2011 come Scuola di circo, adesso ha anche una Compagnia teatrale e un progetto di Circo sociale che coinvolge ragazzi con disabilità (o con disagio sociale), oltre ad organizzare una rassegna di spettacoli con artisti internazionali nella sede di via Cere, a Grosseto. I prossimi due, che chiuderanno la stagione, sono in programma il 30 marzo e il 12 aprile.