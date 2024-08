"Insieme in Rosa" dona una poltrona e un carrello prelievi

L’associazione "Insieme in Rosa", presieduta da Donatella Guidi, ha donato una poltrona e un carrello prelievi del valore di 6mila euro al distretto sanitario di Castiglione della Pescaia. La cerimonia di consegna è avvenuta nella sede del distretto di via Roma 1, di fronte ai medici, ai dirigenti e alle autorità. "Una donazione – spiega la presidente di ‘Insieme in Rosa’, Donatella Guidi – che finalmente siamo riusciti a fare su Castiglione della Pescaia e che migliorerà la qualità del servizio del distretto della località balneare".