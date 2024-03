Informatico muore a 36 anni

Aveva lasciato Milano per venire in Maremma. Luca Citterio avrebbe compiuto 36 anni a giugno ma una terribile malattia lo ha portato via. Era tecnico informatico e lavorava per Netspring, la società in house di Provincia e Comuni della Maremma che si occupa di sistemi informatici. "Ciao Luca – dicono i colleghi –, un collega, un amico sempre presente. Ancora increduli ci stringiamo con un grande abbraccio alla famiglia e a Carolina, la compagna. Ci mancherà la tua correttezza, la tua professionalità, l’infinita disponibilità e quella tua grande precisione spesso oggetto di scherzi e risate, hai lasciato un grande vuoto in azienda e nei nostri cuori". La salma di Luca è esposta nella camera ardente allestita nella casa funeraria Rocchi, in via dell’Olocausto 15. Qui rimarrà fino a domani, quando sarà cremata.