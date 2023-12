Incontro su Gaza con Amnesty. International

"I diritti internazionali sepolti sotto le macerie di Gaza". È questo il titolo dell’incontro pubblico promosso da Amnesty International, che si terrà a Massa Marittima in programma oggi alle 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii. Interverranno Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente dell’associazione Assopace Palestina; Taisir Hasbun, co-editore della rivista "This Week in Palestine". Modera Franco Bianca, responsabile Amnesty Follonica-Massa Marittima. Interverranno inoltre Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura di Massa Marittima. Lettura di poesie dal campo a cura di Cinzia Biondi.

"I diritti internazionali sepolti sotto le macerie di Gaza. Con questo pensiero – spiegano gli organizzatori dell’associazione Amnesty International – ci troveremo a parlare della gravissima situazione che si sta svolgendo in questi giorni nella Striscia di Gaza occupata. Ci troveremo per discutere e riflettere sul fatto che dove non c’è rispetto dei diritti umani fondamentali, a partire dal diritto internazionale umanitario che regola la condotta di guerra, non può esserci pace. In questo momento in cui la popolazione civile di Gaza è vittima di una crisi dei diritti umani e umanitaria senza precedenti, pensiamo sia fondamentale far sentire la nostra voce per chiedere un cessate il fuoco immediato a tutte la parti in conflitto". L’incontro è organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Massa Marittima.