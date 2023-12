Si schianta violentemente contro le auto in sosta: una travolge un albero

Grosseto, 31 dicembre 2023 – Notte di paura sul viale Sonnino a Grosseto dove un’auto si è schiantata contro quelle parcheggiate. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, quello che è sicuro è che il mezzo procedeva in direzione della stazione ferroviaria quando, dopo aver tamponato una vettura, ha terminato la corsa andando a sbattere su alcune auto in sosta. Nell'impatto due vetture parcheggiate sono state violentemente urtate e una è stata addirittura scaraventata contro un albero. Nonostante la gravità del sinistro, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre a vigili del Fuoco e polizia stradale, presente anche il personale sanitario del 118.