Incidente. Muore ex militare del 4° Stormo

A Grosseto, in servizio come sottufficiale del 4° Stormo, era rimasto fino allo scorso mese di dicembre e poi, per motivi familiari, era tornato nella sua Sardegna, assegnato al poligono militare di Perdasdefogu. Ed è lì in Sardegna che la sua vita si è interrotta, vittima di un incidente stradale accaduto sulla Statale 198, nei pressi del bivio per Nurri, in provincia di Cagliari.

Davide Camedda, 43 anni, era alla guida della sua moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata quasi frontalmente con un camion che trasportava latte. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Camedda a Grosseto si era fatto conoscere anche per il suo impegno come volontario al Country Paradise. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio.