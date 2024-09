Incidente fra due auto, quattro i feriti. Muore cane che era a bordo di uno dei mezzi

Cinigiano (Grosseto), 10 settembre 2024 – Quattro i feriti in un incidente stradale che ha coinvolto due macchine. Accade nella mattina di martedì 10 settembre intorno alle 9 nel territorio comunale di Cinigiano. Lo scontro è avvenuto sulla statale del Cipressino all'altezza del bivio per Porrona.

I feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso di Grosseto. Si tratta di due donne di 63 e 67 anni e un uomo di 18 anni in codice 2, oltre ad un’altra persona in codice minore. Sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Paganico, della Misericordia di Cinigiano e le forze dell’ordine. Per il cane, presente a bordo di una delle auto, non c’è stato niente da fare.