Grosseto, 10 giugno 2019 - Una specie di evasione... non calcolata quella che ha visto protagonista un branco di vitelloni scappti dopo l'incidente che ha coinvolto il camion che li stava trasportando. Il singolare incidente è avvenuto sulla vecchia Aurelia tra Braccagni e Giuncarico, nel Grossetano.

Per cause da accertare, il camion adibito al trasporto animali è uscito di strada e si è ribaltato. I bovini hanno approfittato del caos per scappare mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale, l'elisoccorso regionale e personalde dell'Asl.

