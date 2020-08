Gavorrano (Grosseto), 18 agosto 2020 - Grave incidente sull'Aurelia a Giuncarico, in direzione sud. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha tamponato la motrice di un bilico.

Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118, che ha preso in carico la conduttrice e unica occupante dell'auto.

La corsia sud della statale è stata momentaneamente chiusa al traffico.