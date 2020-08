Magliano in Toscana (Grosseto), 16 agosto 2020 - Un ulivo secolare è stato incendiato da balordi ieri notte a Magliano. La ricostruzione dei fatti è affidata direttamente al comune del Grossetano, che ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook: "Grave gesto questa notte a Magliano che, per fortuna, non ha avuto conseguenze devastanti. In un gesto vandalico, che definire stupido è un eufemismo, qualcuno ha incendiato un olivo alle porte del paese, tra il vecchio asilo e la chiesa della Madonna. Tra i primi ad intervenire - si legge nel post - per evitare conseguenze anche peggiori l'assessore Massimiliano Guidi che stava rientrando a casa e che è stato avvertito da alcuni cittadini. Nel frattempo è intervenuta anche un squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello. Sono già partite le indagini per individuare gli autori di questo grave gesto. Nel tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo ci domandiamo chi e perché possa avere fatto questo e che conseguenze avrebbe potuto avere se non ci fosse stato un pronto intervento e il fuoco si fosse esteso ad altre piante. Come Sindaco ho allertato le autorità per alzare il livello dei controlli sul territorio a tutela della nostra comunità ed a protezione del nostro territorio!".

