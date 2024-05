Incendio: camper distrutto, danni a un furgone Incendio a Grosseto in via Orcagna, zona Pizzetti: un camper parcheggiato prende fuoco, danneggiando anche un furgone. Intervengono Vigili del fuoco e Polizia municipale per domare le fiamme. Indagini in corso per accertare le cause, non esclusa l'ipotesi dolosa. Disagi per il fumo nero diffuso nella zona.