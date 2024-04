"Inaugurata la Ciclovia delle 3M a Massa Marittima: un progetto ciclistico di 90 km tra natura e turismo sostenibile"

Inaugurata al podere Malfatto nel Comune di Massa Marittima la "Ciclovia delle 3M", progetto ciclo-escursionistico finanziato con il Fondo della Montagna 2020 della Regione Toscana realizzato dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere. La Ciclovia 3M costituisce una via ciclabile ad anello di circa 90 km che unisce i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri. Può contare su 14 aree di sosta e su 10 colonnine di assistenza con kit base di attrezzi e pompa, due di queste, a Malfatto e Troscione sono dotate di ricarica per le bici a pedalata assistita. L’evento ha raccolto appassionati delle due ruote, associazioni attive nel settore dell’escursionismo e bike e diverse attività imprenditoriali del territorio che si occupano di ospitalità turistica in particolare del settore collegato al cicloturismo e alla mountain bike. La Ciclovia delle 3M è caratterizzata da un dislivello in salita totale di 1870 metri e in discesa per 1740 metri. Gli esperti con buon livello di preparazione fisica possono percorrerla tutta in un giorno. Si consiglia, però, la pianificazione a tappe, ottimale la ripartizione in due/tre tratte, con possibilità di sfruttare anche le "access road" che vanno a creare diversi sotto anelli.