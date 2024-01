In mostra i ritratti di Fabrizio Puccetti

Resterà visitabile fino a giovedì 1 febbraio (tutti i giorno, con orario 16.30-19) la mostra personale "Vero" di Fabrizio Puccetti allestita nelle sale della galleria "Spaziografico".

Puccetti, originario dell’Isola d’Elba ma massetano di adozione, è un giovane pittore che propone ritratti di persone a lui vicine. Sono ritratti dipinti a olio su tela e ogni soggetto è colto dal vivo nel suo ambiente, così da rappresentarne più efficacemente la personalità. "Davvero interessante – dicono gli organizzatori – vedere come il giovane artista affronta questo genere classico, seppure con una visione contemporanea".

La presentazione è di Achille Aguggeri.

"Ritrarre un viso, una posa, una postura intera – dice Aguggeri – è un lavoro coraggioso, perché la persona che guarda il proprio ritratto in un nanosecondo decide se può rispecchiarsi e identificarsi in quel ritratto, ovvero prenderne le distanze, quando non vi si riconosce. Il magnetismo che passa fra il soggetto osservante e il suo ritratto è quella dimensione, magica e oscura, che si avvale di percezioni e proiezioni uniche, intime ed esclusive. Lo stesso vale per l’osservatore esterno che guarda e giudica, seppur da un’angolatura diversa, utilizzando comunque le dimensioni emotivo/affettive della sua propria storia evolutiva".