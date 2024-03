Il voto amministrativo. Balocchi: "Mi ricandido"

Il sindaco uscente Federico Balocchi tenterà di restare al suo posto e ha deciso di ricandidarsi. Il primo cittadino ha ufficializzato la decisione spiegando anche i motivi.

"Tante cose abbiamo fatto e vissuto insieme – dice Balocchi –. Abbiamo affrontato momenti duri come quelli del covid ma anche momenti stimolanti come la rigenerazione della nostra comunità e dunque la progettazione dello smart village, di questa idea di nuovo paese e nuovo territorio. Tante cose sono ancora da completare, come lo spazio che sorgerà al posto del vecchio hotel Il Pratuccio, la piscina che sarà inaugurata il prossimo mese. Queste poi devono funzionare e noi abbiamo delle idee come farle funzionare". Tante sono ancora le cose da fare e tanti sono i progetti, ecco che Federico Balocchi è pronto a mettersi, nuovamente, a disposizione della sua comunità candidandosi nuovamente a sindaco per il terzo mandato.

"Mi sento un senso di responsabilità profondo – prosegue – nell’essere sindaco di questo bellissimo paese e quindi un dovere di rimettermi in gioco e di riproporre la mia candidatura ai nostri cittadini, perchè queste cose le possiamo completare. Le possiamo – conclude – far funzionare e possiamo quindi dare un futuro a Santa Fiora".

Per il comune amiatino e anche gli altri territori limitrofi il futuro è più di una scommessa.

I prossimi anni saranno decisivi per il rinnovo delle infrastrutture viarie e la realizzazione delle nuove opere sulla strada del Cipressino finanziate dalla Regione con 65milioni di euro sono un esempio concreto.

Questo ma non solo sarà una straordinaria occasione per rilanciare i comuni di questa montagna.