Il "Tucciano" riapre i battenti

Segnali di speranza in territori dove questo sentimento si può ritrovare anche nella riapertura di un bar. È tornato in attività lo storico bar del paese. È accaduto poco prima di Natale a Montebuono, frazione del comune di Sorano, e ad aver riaperto il "Tucciano", chiuso da due anni sono due giovani ragazze. Il "Tucciano", unico bar a Montebuono, ha riaperto i battenti e presto sarà la volta anche della annessa pizzeria. Il merito è di due giovani sorelle, Virginia e Vanessa Calastri, che credono con entusiasmo nel loro progetto. La serata inaugurale è stata accompagnata dalle note di una banda musicale composta per l’occasione da rappresentanze delle bande di Selvena e Sorano. Tanti i presenti alla serata fra i quali hanno porto gli auguri di buon lavoro il sindaco Pierandrea Vanni, Il vicesindaco Luigi Buzi e il consigliere comunale Pier Luigi Domenichini.