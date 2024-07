Il "Transocéanique love 2024" fa tappa in Maremma

Sei tappe tiratissime, in diverse città d’Italia, con partenza da Massa Marittima e rientro a Follonica. Si snoda da domani fino a lunedì prossimo il tour "Transocéanique love 2024" che porta sul palco, direttamente dal Canada, Fréd Péloquin, con la sua fisarmonica, e il follonichese, ormai cittadino del mondo, Andrea Gozzi, con la sua chitarra piena di energia.

Un duo folk "improbabile", a detta degli artisti, che saprà dare vita a concerti ricchi di passione, dove sonorità e culture si incontrano nel nome dell’arte e della musica d’autore. Si parte domani, alle 19, al Bike, garage and more di Massa Marittima (in via Butigni 4) per passare martedì , alle 21.30, al Circolo Lni di Follonica, in viale Italia 321.