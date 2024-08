Il rodaggio del Grifone . Biancorossi col Ghiviborgo

Sesta uscita stagionale per il Grosseto. I biancorossi di mister Malotti, oggi alle 17, affrontano in amichevole la formazione del Ghiviborgo sul terreno dello stadio Comunale di Ghivizzano. Un’altra trasferta per il Grifone dopo il successo ottenuto in casa del Ponsacco. E ancora una volta il tecnico fiorentino è costretto a mandare in campo uno schieramento diverso a causa dei numerosi giocatori infortunati che sono i seguenti: Angeli, Aprili, Barlettani, Benucci, Criscuolo, Frosali, Macchi, Marzierli, Nunziati, Sacchini, Violante. A dire la verità questo periodo, iniziato con il ritiro di Reggello, è contrassegnato da numerosi contrattempi per cui è difficile individuare uno schema di squadra anche se, come è stato più volte ricordato, la struttura fondamentale della squadra sarà composta dagli over, Cretella, Sabelli, Sacchini, Riccobono e Marzierli e dagli under Raffaelli, Grasso, Aprili e Macchi il cui infortunio preoccupa: giocatori questi che sono già una garanzia. Ed il gran numero di giocatori under in prova durante gli allenamenti congiunti sta a dimostrare che, ora, l’interesse principale della società è rivolto proprio alle quote e nello specifico al 2006. Dopo la gara odierna il mister ha concesso tre giorni di libertà ai giocatori biancorossi. Una battuta sul calendario con il direttore generale Filippo Vetrini: "Il calendario mi sembra equilibrato, anche perché alla fine dobbiamo incontrare tutte le avversarie".