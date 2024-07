Il "palcoscenico" del Parco della Maremma. Paolo Mari, una chitarra in riva al mare

I tramonti al Parco della Maremma lasciano senza fiato. Oggi la chitarra acustica di Paolo Mari farà da colonna sonora allo spettacolo della natura: l’infrangersi delle onde sulla battigia mentre cala il sole per lasciare il posto al cielo stellato, tra profumi di resine e di rosmarini, canti di uccelli e fruscii improvvisi. Appuntamento alle 19 al Centro visite di Alberese dove una guida accompagnerà i visitatori in un itinerario di media difficoltà fin sotto alla Torre di Collelungo.

Il concerto di Paolo Mari è un viaggio suggestivo ed emozionante, che parte da brani immortali della tradizione classica, per arrivare a musiche contemporanee del panorama internazionale, con uno sguardo particolare sulla cultura brasiliana.

Da Beethoven a Santana, passando per Verdi, Beatles e Bob Marley, il concerto comprende anche alcuni brani originali, contenuti nei due cd pubblicati da Paolo Mari.

L’evento durerà circa 4 ore, la lunghezza complessiva del percorso è di 5 chilometri. Si consiglia abbigliamento comodo, acqua, uno spuntino e teli per sedersi sulla sabbia ed ascoltare comodamente il concerto al tramonto.

Il costo del biglietto è di 15 euro(10 il ridotto, riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e agli studenti fino a 25 anni). L’escursione non è consigliata ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a [email protected]

Per informazioni è possibile contattare il centro visite al numero 0564 393238. Oltre a questo evento speciale, le passeggiate serali a Collelungo sono in programma ogni mercoledì, ma anche il venerdì, con cadenza quindicinale, in abbinamento a un aperitivo sulla spiaggia.