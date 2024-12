Il "Lotti" vince il premio con un progetto sui rifiuti della Venator

Prosegue l’impegno della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a favore del sistema scolastico. Oltre alle attività di formazione e orientamento per docenti e studenti, il cui calendario per l’anno 2024-2025 è partito nei giorni scorsi, tra le varie iniziative è stato assegnato il premio ‘Storie di alternanza e competenze’. Si tratta di un riconoscimento a livello locale che si aggiunge al concorso nazionale per gli istituti scolastici, promosso dal sistema camerale e Unioncamere, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Per le province di Grosseto e Livorno ha vinto il concorso locale ‘Storie di alternanza e competenze’ la classe quinta ad indirizzo chimica e materiali dell’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima, che si è aggiudicata il premio da 400 euro della Camera di Commercio con un video dal titolo: ‘Il rifiuto come risorsa - caso studio Venator’. Nel dettaglio, una parte del progetto "Pcto" della classe ha visto protagonisti alunne e alunni in un percorso di ricerca coordinato dall’azienda Venator di Scarlino per lo studio di soluzioni alternative al processo produttivo per ridurre, riqualificare o evitare la produzione del gesso come sottoprodotto della sintesi di biossido di titanio. Le idee del caso studio sono state elaborate da gruppi di alunni dopo aver visitato l’azienda e l’ex cava di Montioni e le proposte più interessanti sono state presentate all’azienda e discusse in una giornata studio. Due hanno trovato forte interesse applicativo e prevedono la coordinazione tra più imprese nell’interesse economico della zona. Le future chimiche e i futuri chimici hanno messo in gioco le loro competenze in un processo che li ha visti cittadini attivi, informati e consapevoli in un percorso che verrà continuato dalla futura classe quinta dell’istituto.