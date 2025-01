Il Grecale sferza la Maremma. Raffiche e freddo intenso. Molti interventi dei vigili del fuoco

GROSSETONumerosi interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento di Grecale che spira sulla provincia da domenica scorsa. Il forte vento ha causato disagi per alberi e rami resi pericolanti o abbattuti, coperture dei fabbricati danneggiate e in genere tutte quelle strutture verticali. Interventi che sono andati avanti anche per tutta la giornata di ieri: a ieri sera oltre 50 gli interventi già effettuati dalle squadre della sede centrale e dei dipendenti distaccamenti. Da segnalare, in particolar modo, il taglio di una pianta caduta sulla strada che conduce all’ospedale di Massa Marittima: qualche disagio per il transito. Raffiche imponenti anche sul monte Amiata. Un albero è caduto sulla strada provinciale che porta alla Vetta, all’interno dell’abitato di Bagnolo di Santa Fiora. Intervento che ha richiesto l’intervento del Comune e della Provincia. Il personale tecnico di Santa Fiora è stato impegnato fino a tarda notte con i vigili del fuoco anche per la riapertura della strada comunale di via dei Violini, dove è caduto un albero. Ma l’azione del vento non cesserà neppure nella giornata di oggi: il Grecale, accompagnato da una massa d’aria fredda continuerà a interessare la Toscana e la provincia di Grosseto anche oggi. La nuova allerta per maltempo e vento forte in Toscana ha fatto scattare l’emergenza caduta alberi dove gli interventi di messa in sicurezza sono aumentati del 23,4% lo scorso anno anche a causa della fragilità di un patrimonio arboreo messo sempre di più a dura prova dai cambiamenti climatici e dall’effetto tropicalizzazione. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base del report del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli interventi per la caduta improvvisa di piante e rami sono stati 6.421 nel 2023 provocati da una sessantina di episodi di vento forte con un aumento significativo in particolare nelle province di Livorno (+93%), Lucca (+62%), Pisa (+55%) e Arezzo (+33%) e Pistoia (+30%) e Grosseto (+10,24%).