Il "Festival del Cinema di Mare" saluta. Ultima giornata con De Angelis e Veronesi

Ultima giornata oggi in programma per la IX edizione della "Festa del cinema di Mare", diretta da Giovanni Veronesi, a Castiglione della Pescaia. Gli incontri inizieranno alle 17.30 alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione del documentario "Era scritto sul mare", di Giuliana Gamba, presentato dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Rizza. La pellicola racconta l’isola di Marettimo e la storia epica dei suoi abitanti, una comunità di poche centinaia di persone. Siamo all’inizio del secolo scorso, quando, sfidando un destino ignoto, molti uomini lasciano l’isola, imbarcandosi da clandestini su bastimenti per emigrare verso gli Stati Uniti d’America.

Alle 19, all’ex Bagno Maristella, sarà in scena la folk band The Occasionals, vincitrice del Sanremo Rock Festival 2020. Durante la serata, la band presenterà alcuni brani del loro nuovo conce"Amori e altri naufragi", incentrato sul tema del mare. Chiude il programma della giornata, la proiezione (alle 21.15, Cinema Castello) del film “Comandante”, di Edoardo De Angelis, preceduto da un breve talk moderato da Rizza alla presenza del regista e di Sandro Veronesi, che ha lavorato alla sceneggiatura: il lungometraggio del 2023, che vede la partecipazione di Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo. La rassegna è stata organizzata dall’Associazione Maremma Arte.