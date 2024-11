Il dolce di San Bernardino preparato dagli studenti dell’enogastronomico ‘Lotti’

Davvero una dolcissima impresa per gli studenti della terza E dell’enogastronomico "Bernardino Lotti" di Massa Marittima che l’altra mattina hanno presentato il progetto che li ha visti coinvolti nella realizzazione del dolce di San Bernardino.

La ricetta per la preparazione di questo dolce che affonda le sue radici nel Medioevo è stata recuperata e conservata dalle donne del Cif, Centro Italiano Femminile, sezione di Massa Marittima. Il dolce di San Bernardino viene prodotto dal panificio della frazione di Prata. Grazie alla sinergia tra l’enogastronomico "Bernardino Lotti" e il Cif, gli studenti, coordinati dalla professoressa Vanacore e dall’esperto Graziano Lenzi, proprietario del panificio di Prata, non solo si sono occupati della preparazione del dolce ma anche del confezionamento curando ogni dettaglio e dimostrando come passato e futuro possano incontrarsi in un dolce come questo che profuma di storia. Per il Comune di Massa Marittima è intervenuta Sara Montemaggi, assessora comunale alla pubblica istruzione che si è complimentata con gli studenti per la "dolcissima" impresa realizzata.

"Si tratta di un progetto che rappresenta sicuramente un esempio virtuoso di collaborazione tra la scuola e il territorio – ha detto soddisfatta l’assessora Sara Montemaggi – mantenendo vive le tradizioni della nostra comunità".