Il "dialogo" fra l’uomo e il suo cane. Un seminario per capirlo

Sapere cosa e come pensa veramente il proprio cane. E’ questo l’obiettivo che si pone il seminario organizzato dal centro cinofilo Newfoundly di Bagno di Gavorrano che prenderà il via sabato a Bagno di Gavorrano e riservato a tutti gli appassionati del mondo cinofilo. Il seminario sarà quindi incentrato sulla comunicazione tra uomo e cane. I posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno domani: per informazioni telefonare al numero 347 3531248 (anche con messaggi WhatsApp).

Durante la prima parte del seminario sarà illustrato il viaggio che, dalla domesticazione di 14.000 anni fa, ha portato alla relazione unica che condividiamo oggi con i fedeli compagni. Nella seconda parte saranno invece approfonditi i linguaggi del cane e i modi in cui comunica, i segnali calmanti e il loro significato, come imparare a comunicare correttamente con il cane per costruire una relazione serena ed appagante. "Un’occasione – dicono gli organizzatori – per comprendere meglio il proprio amico a quattro zampe e migliorare la propria relazione".