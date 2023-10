Il cordoglio e il ricordo. Biagini, se n’è andato un amante della politica e del territorio

Addio a Enzo Biagini, persona molto conosciuta e stimata sul Monte Amiata. Originario di Castel del Piano, cittadina a cui lui era molto legato, Biagini si è spento a 70 anni dopo una lunga malattia.

Per 40 anni ha lavorato, tra Castel del Piano e Grosseto, in ambito sanitario come dirigente amministrativo, prima con l’Usl dell’area Amiata, poi con l’Asl 9 e infine con quella che è oggi l’Asl Toscana Sud – Est. La Politica, quella con "P" maiuscola fatta di impegno e dedizione, per Biagini è stata una grande passione. Nel decennio 1985-1995 ha ricoperto il ruolo di assessore nella giunta guidata dal sindaco Mario Rotellini, del Partito popolare italiano, nato dalle ceneri della Dc. Una persona, Biagini, sempre sul pezzo, in grado di leggere le dinamiche politiche, sociali e culturali che regolano l’Amiata. Una delle sue ultime uscite pubbliche fu nel 2020 quando valorizzò la proposta di Maurizio Colombini, ex presidente della casa di riposo di Castel del Piano, in merito al potenziamento dell’ospedale con un importante reparto di geriatria, collegato alla Medicina e all’ospedale di Comunità. L’idea non prese gli sviluppi sperati ma ancora oggi potrebbe essere una proposta da tenere in considerazione.

Gli ultimi sei anni della sua vita, dal 2017 (anno in cui è andato in pensione) ad oggi, Biagini si era trasferito insieme alla sua compagna nel capoluogo maremmano. A ricordarlo molte persone, amici e conoscenti. Di lui viene ricordata la sua disponibilità e generosità, oltre che uno sguardo sempre sorridente verso il prossimo. A ricordarlo è stato anche il Partito Democratico di Castel del Piano. "Esprimiamo – hanno scritto i dem sulla propria bacheca facebook – la nostra vicinanza e le nostre condoglianze ai familiari di Enzo Biagini, già amministratore a Castel del Piano, fondatore del Partito Democratico nel nostro comune. Uomo dalla passione politica invidiabile, sempre pronto e disponibile al confronto. Con lui perdiamo un amante della politica e di Castel del Piano, a cui ha dato tantissimo in tutta la sua vita". Negli ultimi tempi si era avvicinato a Italia Viva. I funerali sono in programma oggi alle 15 nella chiesa dei santi Nicolò e Lucia, a Castel del Piano.

Nicola Ciuffoletti