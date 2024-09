I grandi appuntamenti. Giorni col vento in poppa

Sono in programma due straordinari appuntamenti velici nel mare del Golfo, firmati Lega Navale Italiana di Follonica: il Campionato Italiano Vaurien e la tappa italiana dell’Europa Cup RS500.

Un weekend, il prossimo, imperdibile per tutti gli appassionati di vela che vedrà competere per la vittoria finale, i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia e altri Paesi europei. Una competizione che regalerà spettacolo per agli amanti del mondo velico e non solo. Due prestigiosi eventi velici che preparano il pubblico al grande spettacolo in programma per l’estate follonichese 2025. Le due regate saranno propedeutiche al Mondiale RS 500, che la città del Golfo avrà l’onore di ospitare.

"Sono 3 giorni di regata – spiega il presidente della Lega Navale Italiana di Follonica, Fausto Meciani – composte da otto prove totali. Speriamo nel bel tempo di domenica. Nel caso di maltempo non sarà recuperata. La manifestazione è in collaborazione con la società Iren e con il patrocinio e sostengo del Comune di Follonica. La partenza della prima prova è prevista per venerdì alle 13. Prevediamo di strutturare il weekend con tre prove il venerdì, tre il sabato e le ultime due la domenica. Per la competizione delle RS500 abbiamo cinque imbarcazioni locali, con una buona possibilità di potersi ben piazzare. Mentre per il Campionato Vaurien abbiamo un equipaggio locale dei fratelli Maddalena".

A promuovere l’importante evento velico anche il sindaco (che per sé ha tenuto la delega allo Sport), Matteo Buoncristiani. "Siamo molto lieti e orgogliosi di patrocinare eventi di portata globale come questi – afferma il primo cittadino – e colgo l’occasione per ringraziare la Lega Navale Italiana di Follonica che da sempre si impegna a sviluppare e promuovere lo sport della vela, permettendo alla nostra città di assumere un notevole ruolo a livello nazionale e internazionale nel mondo della vela".

L’appuntamento per la cittadinanza e per tutti gli appassionati è fissato per domani, sabato e domenica per dare il proprio supporto ai partecipanti e condurli alla vittoria finale.

Viola Bertaccini