"Ho chiesto al ministro nuove risorse e di accelerare l’iter sul Consorzio"

"Quello che serve nell’immediato è provvedere nel fronteggiare l’attuale situazione di emergenza, cercando di limitare il più possibile i danni ambientali, facendo possibilmente quadrato, evitando di addossare colpe a destra e manca, in special modo a chi quest’ultime non le ha, come il comune di Orbetello".

E’ quanto dice l’onorevole Fabrizio Rossi (FdI) che poi ripercorre parte della storia.

"La Regione, ente individuato nel 2012 dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per il risanamento della laguna, con un proprio decreto fece cessare l’attività dell’allora commissario straordinario, e lasciò a quest’ultima circa 12 milioni di euro di denari pubblici per provvedere a quanto richiesto. Quindi, si renderà necessario sapere cosa è stato fatto e come sono stati spesi questi soldi da parte di quest’ultima per le opere che si rendevano necessarie anche dopo gli eventi del 2015. Fino a quando non ci sarà la legge che sto portando avanti in Commissione assieme ai colleghi, è La Regione Toscana il titolare del contratto per il servizio. Ho provveduto in Commissione Ambiente a interrogare oralmente il ministro al fine di trovare immediate risorse economiche per far fronte all’attuale emergenza, e nel contempo a sollecitare l’iter della proposta di legge per l’istituzione di un Consorzio".