Guida senza avere la patente, e l’auto non era nemmeno sua

Grosseto, 19 novembre 2024 – Guidava un’auto senza avere la patente e, in aggiunta, il veicolo non era suo ma di proprietà dell’associazione per la quale lavorava e si era messo alla guida senza avere neanche l’autorizzazione per farlo da parte dei proprietari. E, proprio per questo motivo, la stessa associazione in precedenza aveva già denunciato alle autorità tale circostanza.

Il giovane non deve essere stato quindi per nulla contento quando sulla sua strada ha incontrato la pattuglia dei carabinieri che lo ha fermato per un controllo, controllo che si è concluso con la sua denuncia.

Ma non è stato il solo nel corso del fine settimana a dover fare i conti con la rete di sorveglianza predisposta dai carabinieri, con particolare attenzione ai territori comunali di Follonica e Scarlino. Pattuglie delle Compagnie di Follonica e Grosseto sono state impegnate sulla costa con compiti antidroga ma anche indirizzati alla sicurezza stradale. Il risultato è stato significativo, sebbene offra uno spaccato su cui certamente riflettere: il motivo sta proprio nei risultati operativi.

In sintesi, in poche ore ben quattro giovani, di età compresa tra i venti e i trenta anni, uomini e donne, sono stati trovati in possesso di stupefacenti (hashish e cocaina). Quantità non rilevanti, e pertanto giuridicamente rientranti nell’“uso personale”, da cui consegue una segnalazione alla Prefettura di Grosseto in qualità di assuntori di droghe.

Significativi anche i risultati sotto il profilo della sicurezza stradale: circa dieci le contravvenzioni elevate a carico di altrettanti automobilisti in transito sulle strade più frequentate della costa tra Follonica e Scarlino. Le violazioni, quelle solite, indice di guidatori non sempre attenti alla propria e altrui incolumità: uso del cellulare alla guida in primo luogo, ma anche – fattore forse ancora più rischioso e grave – la mancanza di copertura assicurativa per il veicolo, e la guida senza patente.