Guida selvaggia in città. Municipale, tre interventi

La Polizia municipale si sta affermando come elemento essenziale nella gestione della sicurezza stradale di Follonica, come preannunciato dal neo assessore alla sicurezza, Giorgio Poggetti. A dimostrarlo i tre interventi di riconoscimento di sinistri stradali accaduti in città negli ultimi 10 giorni. Il primo avvenuto in Salciaina, dove un’autovettura dopo aver perso il controllo del mezzo ha danneggiato tre cassonetti di Sei Toscana. L’uomo è scappato dal luogo del sinistro, ma è stato identificato e sanzionato grazie al lavoro di video sorveglianza della Polizia Municipale. L’ennesimo caso è avvenuto nella sera di sabato: una macchina proveniente da via Massetana, per svoltare alla rotonda in direzione del quartiere di Senzuno ha perso il controllo del veicolo buttando giù i due paletti che segnalano l’inizio dell’area pedonale di via Roma. Anche in questo caso laMunicipale ha fatto ricorso alle videocamere di sorveglianza per identificare il responsabile. L’ultimo episodio è avvenuto lunedì pomeriggio nella zona industriale di Follonica, quando l’autista di un camion è andato a scontrarsi contro tre macchine prima di darsi alla fuga. Sulla base di alcune testimonianze video di sorveglianza, anche stavolta la Municipale è riuscita a risalire al conducente, sanzionandolo per danneggiamento e mancata sosta dopo il sinistro. "Follonica non ha mai avuto un regolamento di polizia urbana e ciò significa non potere incidere con daspi urbani o allontanamenti di alcuni soggetti. Era possibile introdurlo dal 2017. Sono una persona di parola e se dico certe cose, significa che le farò", interviene Giorgio Poggetti.