Grosseto, donate due culle neonatali per l’ospedale della Misericordia

Grosseto, 10 dicembre 2024 - L’ospedale della Misericordia di Grosseto ha ricevuto un’importante donazione funzionale e utile per il reparto pediatria e neonatologia. Confartigianato Imprese Grosseto ha deciso anche quest’anno di donare due moderne culle neonatali che consentiranno di garantire un corretto rapporto tra i bambini appena nati e le loro mamme. Le culle oltre ad accogliere correttamente e in sicurezza i neonati consentiranno l’affiancamento ai letti, una condivisione e un rapporto corretto con le madri. «Siamo orgogliosi di offrire ogni anno un aiuto concreto – commentano Giovanni Lamioni e Mauro Ciani presidente e segretario di Confartigianato Grosseto – al nostro ospedale e in particolare al reparto di Pediatria. Il rapporto tra i bisogni della comunità e il mondo dell’associazionismo professionale è straordinariamente importante per Confartigianato di Grosseto. Questa donazione è per noi molto significativa, non solo in termini materiali, ma anche da un punto di vista emozionale, perché le due culle permetteranno di offrire a mamma e bimbo una situazione di massimo benessere nei primi giorni dalla nascita». «Negli anni Confartigianato si è sempre distinta per un impegno concreto nei confronti dei reparti di Pediatria e Neonatologia - dichiara la direttrice della Uoc Susanna Falorni - ogni volta, grazie alle capacità di intercettare i bisogni del nostro ospedale, andiamo a dare una risposta che permette di migliorare l’assistenza delle persone, in questo caso i più piccoli, e quindi anche il lavoro di tutto lo staff. Quello che stanno facendo le imprese di Confartigianato Grosseto è qualcosa di estremamente significativo poiché avviene in un clima di collaborazione e di dialogo che permette di incrociare le necessità alla generosità». Maurizio Costanzo