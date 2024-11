Giovani in musica: "Hexen Duo" protagonista

"Hexen Duo" si esibirà per "Giovani in musica" al Polo Bianciardi. Si terrà oggi un recital pianistico a quattro mani di Sara Salvietti e Caterina Mega per il festival di Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Il festival "Giovani in musica" di Agimus torna alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto con il concerto di Hexen Duo, con un programma prevede l’esecuzione di composizioni di Schubert (Fantasia in Fa minore, op. 103, D. 940), Rachmaninov (Six Morceaux Op. 11: Barcarolle, Theme Russe, Romance, Slava!) e Busini (Finnländische Volksweisen, Op.27, BV 227). L’ingressoal concerto è gratuito.

"Giovani in musica" è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto "Attraverso i suoni" con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio dell’assessorato al Sociale del Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cr Firenze e Castagneto Banca 1910. La formazione "Hexen Duo" è nata nel 2022 sotto la guida del maestro Daniela De Santis. Il duo composto dalle giovani pianiste Sara Salvietti e Caterina Mega ha partecipato a seminari e masterclass tenuti dai maestri Jean-Francois Antonioli, Raquel Hernandez Carrion, Henrique Lopez Herreros. È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali, vincendo in particolare il primo premio alla 23^ edizione del concorso musicale "Riviera Etrusca". "Hexen Duo" Ha preso parte, inoltre, a vari eventi: nel 2023 si è esibito al Teatro Niccolini di Firenze e quest’anno è stato selezionato per partecipare a rassegne musicali organizzate all’Institut Français di Firenze e al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un concerto che si prospetta dunque tutto da seguire con le due bravissime pianiste, pronte ad allietare il pubblico dell’aula magna del Polo Bianciardi con le note di grandi compositori come Schubert, Rachmaninov e Busini in alcune delle loro più belle e caratteristiche opere.