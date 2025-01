Giorno della Memoria. Commemorazione e spettacolo

FOLLONICA

Il Comune di Follonica celebra la Giornata della Memoria insieme ad Anpi commemorando lunedì con una corona di fiori gli internati militari follonichesi, i cui nomi sono riportati sulla targa posta sulla facciata del Comune, per non dimenticare quello che ha rappresentato uno dei tratti più dolorosi della nostra storia.

Martedì, invece, al Teatro Fonderia Leopolda va in scena lo spettacolo "Pantani racconta Bartali" di e con Ubaldo Pantani, per la regia di Nicola Fanucchi, con ingresso libero. Pantani, che nel 2015 ha condotto su Rai 2 Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria, si esibirà alle 10 per gli studenti e in replica alle 21 per il pubblico, con un racconto che rende omaggio alla storia del grande campione di ciclismo che durante la Seconda Guerra Mondiale si presta a fare la staffetta per un’organizzazione che cerca di salvare gli ebrei dalla persecuzione nazifascista.