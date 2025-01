Giorni e orari per rinnovare il ’permesso’

GROSSETOA partire da mercoledì prossimo, per far fronte alle necessità legate all’emergenza ucraina (alcuni permessi di soggiorno temporanei rilasciati a seguito del conflitto in Ucraina, sono scaduto il 31 dicembre scorso) saranno attivate aperture straordinarie dello Sportello immigrazione della Questura, dedicate al rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati per l’emergenza ucraina.

L’ufficio Immigrazione sarà aperto, esclusivamente per i rinnovi dei permessi di soggiorno dell’emergenza Ucraina, e solo previa prenotazione telefonica, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore 19, al fine di garantire un servizio più efficiente e rapido ai cittadini ucraini che necessitano di prorogare la propria posizione.

Modalità di accesso al servizioÈ obbligatorio prenotare un appuntamento telefonando al numero 0564399617.Al momento della presentazione, gli interessati al rinnovo del permesso di soggiorno, dovranno essere muniti della seguente documentazione:

due fotografie formato tessera;

copia del passaporto ordinario e del permesso di soggiorno, certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità.

Dalla questura l’invito a tutti i cittadini interessati ad avvalersi di queste aperture straordinarie e a contattare il numero indicato per ulteriori informazioni o chiarimenti.