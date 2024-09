"Giornata della Legalità". Studenti a ‘lezione’ di valori sani e regole

Si è svolta ad Orbetello la "Giornata della Legalità e della guida sicura", organizzata dall’Associazione Duca D’Arcos in collaborazione con il personale della Polizia stradale della sezione di Grosseto e del distaccamento di Orbetello. La finalità dell’iniziativa è stata quella di dare un contributo concreto alla società odierna con particolare attenzione verso le nuove generazioni. All’evento, infatti, hanno partecipato numerose scolaresche, una vasta platea di giovani che sono oggi la più grande risorsa e che, attraverso le nozioni acquisite durante questi incontri, potranno, in futuro dare vita all’utente della strada "modello", portatore di valori sani e rispettoso delle regole. Protagonisti della giornata il Camper Azzurro e la Lamborghini Urus in uso alla Stradale, il cui personale ha avuto la possibilità di confrontarsi con i cittadini sui temi della guida sicura e delle insidie e dei pericoli che possono sorprenderci quando siamo in strada, a bordo di auto, moto, autobus ma anche in bicicletta, monopattino o semplicemente a piedi. Lo scopo di queste iniziative è quello di sensibilizzare tutti circa l’importanza del rispetto delle regole della strada e, soprattutto i più giovani, in merito ai rischi legati all’abuso di alcol e droghe, nonché a quelli derivanti dalla distrazione alla guida, perché una mobilità sicura è possibile e la si può raggiungere solo attraverso il rispetto delle regola, che non vanno intese come limitazioni alla nostra libertà, ma come preziosi alleati della nostra sicurezza.