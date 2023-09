"Giornata degli Etruschi" Serie di eventi nel borgo

Si celebra oggi la "Giornata degli Etruschi". I musei di Scarlino, diretti da Lorenzo Marasco, con la compartecipazione del Consiglio regionale toscano, a partire dalle 16.30, presentano una serie di eventi nel borgo storico scarlinese dedicati agli Etruschi a tavola, per scoprire il loro rapporto con il vino e con il cibo. Partendo dai ritrovamenti archeologici del territorio scarlinese, come il corredo per banchetto dalla necropoli di Poggio Tondo, il programma offre uno scorcio suggestivo sul valore della tavola nella vita quotidiana degli Etruschi di Scarlino, accompagnando alle presentazioni dei ricercatori il contatto diretto con gli antichi sapori. Si inizia alle 16.30 al Centro documentazione "Riccardo Francovich" con il laboratorio didattico "Facciamo gli Etruschi", che per tutto il pomeriggio accompagnerà i bambini a scoprire la vita e i luoghi della Scarlino etrusca. Alle 18 Giorgio Franchetti 18 presenterà il suo libro "A tavola con gli Etruschi. Info 0566 38023 oppure 346 3672147.