Giorgia Meloni Shopping a Porto Ercole, Monte Argentario

La premier Giorgia Meloni a Porto Ercole. È stata vista nel paese argentarino, durante lo scorso week, la presidente del consiglio e leader del partito Fratelli d’Italia. Una visita in relax per Giorgia Meloni, che è stata vista passeggiare sul lungomare e fare un po’ di shopping in alcuni negozi del fronte mare portoercolese. Per lei anche il tempo di prendere qualcosa da bere al bar Sottovento di Porto Ercole, prima di tornare a fare il suo giro nel centro abitato argentarino. La premier era stata diversi giorni fa in Puglia, in vacanza, ma non si è fatta mancare nella giornata di sabato anche un giro in una delle perle del territorio italiano come Porto Ercole.