Giada Santi. E’ lei l’anima del quartiere

Giada Santi (foto), con il suo sorriso radioso e la sua energia contagiosa, è stata eletta reginetta del rione Cassarello, un riconoscimento che rende omaggio non solo alla sua bellezza, ma anche al legame indissolubile con il suo quartiere e alla passione per il Carnevale di Follonica, una tradizione che da sempre anima la città e unisce la comunità.

A soli 19 anni, Giada è una giovane determinata e piena di talento. Studentessa del Liceo delle Scienze Umane, ha saputo coniugare i suoi studi con una dedizione straordinaria alla danza, disciplina che pratica da ben 13 anni. Questo lungo percorso le ha permesso di affinare non solo la tecnica, ma anche la grazia e l’espressività che oggi la contraddistinguono, rendendola una figura perfetta per rappresentare il suo rione.

Cresciuta nel cuore di Cassarello, Giada ha respirato fin da bambina l’atmosfera magica del Carnevale, partecipando alle sfilate e ai preparativi insieme alla sua famiglia. I ricordi dei momenti trascorsi con la mamma e i nonni, tra costumi colorati e carri allegorici, l’hanno accompagnata nel suo percorso, alimentando in lei un amore profondo per questa manifestazione.

"E’ come un sogno che si avvera - ha detto Giada Santi - un riconoscimento che premia anni di impegno, passione e dedizione. Portare i colori di Cassarello durante il Carnevale non è solo un onore, ma anche un modo per rendere omaggio alle mie radici e alla comunità che mi ha cresciuta".

Con la sua eleganza e il suo entusiasmo, è pronta a rappresentare il rione con orgoglio, incarnando lo spirito del Carnevale e la vitalità del quartiere che ama.