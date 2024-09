Gessi rossi, la svolta. La Regione dà il via libera

Scarlino (Grosseto), 27 settembre 2024 – La Venator riparte? E’ ancora presto per dirlo, fatto sta che l’approvazione della valutazione di impatto ambientale (Via) per la discarica definitiva dei gessi rossi apre nuovi scenari. E’ arrivato infatti il parere positivo di valutazione di incidenza ambientale da parte della regione che adesso, per la conclusione del procedimento unico autorizzatorio regionale (Paur) con la concessione dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale).

Adesso l’azienda chimica avrà 7 mesi di tempo per predisporre a piè di fabbrica, sul terreno che il Comune di Scarlino gli ha concesso, una discarica idonea a recepire i gessi di risulta del ciclo di produzione del biossido di titanio. Secondo l’autorizzazione la capacità massima dell’invaso è pari a 617.873 metri cubi, suddiviso in sette lotti operativi. 99.003 metri cubi dovrà invece essere la superficie in pianta coltivata. Una volta ultimata la coltivazione saranno coperti provvisoriamente mediante la posta di teli di copertura e realizzare anche un argine di un metro al confine con il lotto successivo per garantire il deflusso delle acque meteoriche al sistema di regimazione. Argini che alla fine saranno rimossi per tornare alla morfologia finale.

Secondo la Regione per quanto riguarda i potenziali impatti dovuti alla dispersione di polveri sui corpi idrici superficiali è stato osservato che “sia il fiume Pecora che il Canale Allacciante si trovano a distanze ben superiori ai 150 metri dell’area di progetto, così come il Padule di Scarlino è posto a circa 300 metri. Distanze tali da garantire la deposizione delle polveri molto prima”. Cinque gli anni nei quali verranno conferiti i gessi. La Via della Regione avrà la durata di 7 anni. Il tempo necessario per individuare l’altra discarica della Vallina. Dove i gessi rossi dovranno essere stoccati.