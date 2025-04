Geomarketing. Come aiutare le imprese

GROSSETOQuasi sconosciuto. Geomarketing? Una branca che aiuta gli imprenditori a comprendere meglio le strategie del mercato. Per non lasciare questo vuoto Confesercenti ha organizzato un workshop per parlare di geomarketing, dando alle aziende gli strumenti giusti per affrontare le sfide che il mercato pone grazie alla collaborazione con la Vivarelli consulting. Si tratta di una giornata formativa, totalmente gratuita per i partecipanti, che sarà offerta agli imprenditori maremmani all’hotel Granduca dalle 14 alle 17 di lunedì 12 maggio dal titolo "Geomarketing il ‘quasi’ sconosciuto". Il Geomarketing é una valutazione della popolazione, numerosità, caratteristiche, titolo di studio, livello di benessere, a cui si aggiunge un’analisi dei competitor, geolocalizzati per aree, la capacità di attrarre il target di clientela a cui si mira, valutando anche le distanze e infine ottimizzare la proposta per ottenere il massimo per la propria area territoriale. "Questo corso- afferma il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi- gratuito, può fornire le competenze di base per capire quanto il geomarketing possa essere utile alle imprese nel definire al meglio i propri investimenti. Sarà a numero chiuso (40 posti), quindi chi vorrà partecipare potrà farlo scrivendo quanto prima a [email protected]". "Senza strumenti- dice il marketing advisor e ceo della Vivarelli consulting Carlo Vivarelli- si rischia di andare a intuito. Il geomarketing trasforma i dati geografici e demografici in insight utili a prendere decisioni più consapevoli, riducendo l’incertezza e aumentando l’efficacia delle strategie commerciali ". "L’imprenditore crede di conoscere il territorio alla perfezione - spiega la geomarketing specialist Francesca Pelada- ma non é così spesso e volentieri". Maria Vittoria Gaviano