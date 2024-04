Gare regionali. Grossetani in evidenza

Ottimi risultati per l’associazione scacchistica Mattoallaprossima di Grosseto che si è fatta onore nel Campionato Regionale Giovanile che si è svolto ad Empoli con la a partecipazione di ben 130 giocatori da tutta la Toscana.

I giovani partecipanti hanno dimostrato grande competenza e determinazione, portando a casa tre importanti podi in varie categorie.

Diego Spinicci ha fatto il suo debutto nell’Under 8, dimostrando grandi possibilità di miglioramento e conquistando il terzo posto. Nell’Under 10, invece, Enrico Brandi ha conquistato il terzo posto con una prestazione ottima.

Particolare attenzione è stata rivolta a Malinda Ranasinghe, che ha brillato nella categoria più difficile degli Under 18, dove ha conquistato un notevole secondo posto. Questo risultato evidenzia non solo le sue abilità scacchistiche, ma anche il suo potenziale di crescita nel panorama scacchistico nazionale.

Altri partecipanti come Balassone, Stefani e Papini, sebbene non abbiano raggiunto il podio, hanno mostrato determinazione e abilità, confermando la loro crescita e il loro impegno nel gioco degli scacchi.

Il presidente dell’associazione Giuseppe Russo, che ha accompagnato i ragazzi, ha espresso ottimismo per il futuro.

"Questi risultati sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani scacchisti – dice Russo –. Ogni partita gioca un ruolo cruciale nel loro sviluppo".

Questo commento riflette la visione dell’associazione, che vede ogni competizione come un’opportunità di apprendimento e miglioramento.

Con una serie di prestazioni molto positive, l’associazione Mattoallaprossima si conferma un punto di riferimento essenziale per i giovani scacchisti di Grosseto. "Le aspettative sono alte per le future competizioni – dice ancora Russo –, ma siamo sicuri che arriveranno molti altri titoli per i nostri giocatori, grazie soprattutto al supporto dei genitori e all’impegno dei nostri istruttori".