"Premio di partecipazione" per i lavoratori di Noxerior

Un premio economico per i lavoratori dello stabilimento Noxerior di Grosseto del Gruppo Novair. Questo mese, in seguito a un innovativo accordo sottoscritto da Filctem Cgil e azienda nel novembre 2023, i lavoratori dello stabilimento grossetano si vedranno per la prima volta riconoscere in busta paga un "premio di partecipazione" per aver raggiunto importanti risultati sul piano degli utili. Premio che per questo primo anno avrà un tetto massimo di 3.350 euro, graduato in base all’anzianità di servizio. L’accordo di partecipazione recentemente approvato dall’assemblea dei lavoratori su proposta della Rsu Filctem Cgil, che avrà una valenza triennale, prevede che una quota degli utili aziendali siano redistribuiti ai lavoratori e verrà corrisposto con la retribuzione di maggio. "Questa soluzione – sottolinea Fabrizio Dazzi (nella foto), segretario provinciale di Filctem Cgil – ci soddisfa per più di un motivo. Intanto perché i lavoratori sono stati messi per la prima volta nelle condizioni di partecipare agli utili dell’azienda in una logica di corresponsabilizzazione rispetto agli obiettivi di budget. Poi perché già da quest’anno, in un contesto nel quale l’inflazione erode il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, gli addetti di Noxerior potranno contare su un’integrazione significativa al loro salario, in seguito ai buoni risultati di fatturato dell’azienda maturati nel 2023. Un ulteriore motivo di soddisfazione, poi, dal punto di vista sindacale risiede nel fatto che l’accordo di partecipazione dello scorso novembre ha contenuti innovativi. Che oltre al premio di produttività, riguardano anche il riconoscimento del valore della formazione, la pianificazione di incontri periodici per analizzare i mercati di riferimento, il welfare integrativo".