Futuri insegnanti, 150 posti per la laurea in Scienze della formazione

Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, sede di Arezzo, che dà la possibilità agli studenti di seguire le lezioni anche a Grosseto. La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari: il corso è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test di amissione, che si terrà 13 settembre a Siena.

Sono 150 i posti disponibili per il corso che viene erogato in presenza presso la sede di Arezzo (viale Cittadini 33). È prevista la possibilità di fruire le lezioni da remoto - in modalità sincrona - anche nelle sezioni formative di Siena (fino a 30 posti) e Grosseto (fino a 20 posti). Le attività formative obbligatorie, come i laboratori, sono previste solo presso la sede di Arezzo.Lì

La selezione consiste nella soluzione di ottanta quesiti su: competenza linguistica e ragionamento logico; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di centocinquanta minuti. Verrà inoltre valutato l’eventuale possesso di certificazioni linguistiche in lingua inglese a integrazione del punteggio acquisito nella prova svolta.

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.